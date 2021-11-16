مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي

مزرعه للبيع جمعية احمد عرابى بالعبور خط 4 جنوب قريبه من الغرود الشرقيه وطريق اسماعليه ونادي جمعيه احمد عرابي مساحه 8 فدان مزروعه مانجه وبها خزان مياه وسكن مزارع المزرعه مسجله والتنازل بجمعية احمد عرابي السعر 14 مليون قابل للتفاوض يوجد لدينا مزيد من العروض في جمعية احمد عرابى - مزارع - غرود - فيلات - قصور - ارض للبيع سعر مميز ت : 01222739993 - 01126659585