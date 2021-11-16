مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي

(للبيع)
|مزرعه للبيع جمعية احمد عرابى بالعبور خط 4 جنوب قريبه من الغرود الشرقيه وطريق اسماعليه ونادي جمعيه احمد عرابي مساحه 8 فدان مزروعه مانجه وبها خزان مياه وسكن مزارع المزرعه مسجله والتنازل بجمعية احمد عرابي السعر 14 مليون قابل للتفاوض يوجد لدينا مزيد من العروض في جمعية احمد عرابى - مزارع - غرود - فيلات - قصور - ارض للبيع سعر مميز ت : 01222739993 - 01126659585
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01126659585
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111614
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