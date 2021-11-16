مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي - خط عشره

مزرعه للبيع العبور - جمعية احمد عرابى - بالعبور - خط 10 الطريق الرئيسي بخط عشره جنوب مساحه 8 فدان محاطه بسور وبها زرع شجر مانجه منتج و نخل وسكن غفير واستراحه تشطيب سوبر لوكس وعنبر تربيه وخزان مياه موقع مميز مسجله والتنازل بجمعية احمد عرابي تم فتح باب التراخيص في جهاز العبور الجديده السعر 25 مليون ت : 01126659585 - 01222739993 يوجد لدينا مزيد من العروض بجمعية احمد عرابي - مزارع - فيلات - ارض - غرود - قصور - orabi