مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي بالعبور

(للبيع)
|مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي - العبور - خط سبعه وسط قريبه من احمد بدوي والمنطقه التجاريه وقريبه من نادي جمعية احمد عرابى وقصر جمال مبارك موقع مميز مساحه 8 فدان بها زرع مانجه مسجله والتنازل بجمهية احمد عرابي المزرعه خط 7 وسط السعر المطلوب 18 مليون قابل للتفاوض ت : 01222739993 - 01126659585 مزرعه خط 7 وسط مساحه 10 فدان بها سكن غير وخزان مياه وزرع مانجه منتج بسعر 19 مليون يوجد لدينا مزيد من العرض بجمهيه احمد عرابى - مزارع - غرود - فيلات - قصور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01126659585
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|18,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111620
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