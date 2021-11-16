مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي بالعبور

مزرعه للبيع جمعية احمد عرابي - العبور - خط سبعه وسط قريبه من احمد بدوي والمنطقه التجاريه وقريبه من نادي جمعية احمد عرابى وقصر جمال مبارك موقع مميز مساحه 8 فدان بها زرع مانجه مسجله والتنازل بجمهية احمد عرابي المزرعه خط 7 وسط السعر المطلوب 18 مليون قابل للتفاوض ت : 01222739993 - 01126659585 مزرعه خط 7 وسط مساحه 10 فدان بها سكن غير وخزان مياه وزرع مانجه منتج بسعر 19 مليون يوجد لدينا مزيد من العرض بجمهيه احمد عرابى - مزارع - غرود - فيلات - قصور