مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي - جمعية احمد عرابى - عرابي - orabi

مزرعه للبيع 8 فدان ونص بخط ثلاثه وسط قريبه من طريق احمد بدوي وبوابه واحد بها سكن غفير وسكن مزارع وزرع مانجه كيت صنف واحد ونخل بالعضويه بسعر 13 مليون مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي العبور - خط 6 شمال بها استارحه وعنبر تربيه دواجن وابراج حمام وبها خزان مياه وسكن غفير و مخزن وبها شجر مانجه اصناف منتج ونخل بسعر 12 مليون ونص يوجد لدينا مزيد من العروض مزارع - قصور - فيلات - اراضي غرود - oraby ت : 01126659585 - 01222739993