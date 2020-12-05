مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي - جمعية احمد عرابى - عرابي - orabi

(للبيع)
|مزرعه للبيع 8 فدان ونص بخط ثلاثه وسط قريبه من طريق احمد بدوي وبوابه واحد بها سكن غفير وسكن مزارع وزرع مانجه كيت صنف واحد ونخل بالعضويه بسعر 13 مليون مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي العبور - خط 6 شمال بها استارحه وعنبر تربيه دواجن وابراج حمام وبها خزان مياه وسكن غفير و مخزن وبها شجر مانجه اصناف منتج ونخل بسعر 12 مليون ونص يوجد لدينا مزيد من العروض مزارع - قصور - فيلات - اراضي غرود - oraby ت : 01126659585 - 01222739993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01222739993
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|العنوان:
|جمعيه احمد عرابي- العبور
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|13,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075202
21,000,000 جنيه