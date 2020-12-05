مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي - جمعية احمد عرابى - عرابي - orabi

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مزرعه للبيع 8 فدان ونص بخط ثلاثه وسط قريبه من طريق احمد بدوي وبوابه واحد بها سكن غفير وسكن مزارع وزرع مانجه كيت صنف واحد ونخل بالعضويه بسعر 13 مليون مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي العبور - خط 6 شمال بها استارحه وعنبر تربيه دواجن وابراج حمام وبها خزان مياه وسكن غفير و مخزن وبها شجر مانجه اصناف منتج ونخل بسعر 12 مليون ونص يوجد لدينا مزيد من العروض مزارع - قصور - فيلات - اراضي غرود - oraby ت : 01126659585 - 01222739993
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdallah saied
التليفون: 01222739993

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العنوان: جمعيه احمد عرابي- العبور
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 13,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075202
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صورة الاعلان: ارض للبيع - جمعيه احمد عرابي - العبور - خط عشره - طريق العبور - في القليوبية مصر

ارض للبيع - جمعيه احمد عرابي - العبور - خط عشره - طريق العبور

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط عشره مساحه ٨ فدان بها سور ومزروعه مانجه وبها استراحه وسكن غفي.
العنوان:

القليوبية - مصر

21,000,000 جنيه

5/12/2020
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