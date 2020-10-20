مزرعه للبيع المنيا طريق اسيوط الغربي - ارض زراعيه للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض للبيع بالمنيا ملوي طريق اسيوط الغربي قريب من مصنع السكر وملوي الارض مستصلحه وبها مصدر مياه ابار وكهرباء تابعه للريف المصري زمشروع المليون ونص فدان ومدفوع 15 % تحتحساب التقنين يوجد اراضي مزروعه عنب وخوخ ونخل واراضي فضاء مساحه القطع 50 فدان شامل البير والكهرباء سعر الفدان يبدا من 40 الف لى 60 الف والفدان المزروع سعر يبدا من 100 الف الى 150 الف منتج شامل المدفوع للريف المصري الارض عقود ابتدائي الارضتصلح للمشاريع الزراعيه والحيوانيه فرصه استثماريه امكانيه اداره المشروع ومتابعه من قبل الشركه مقا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdallah saied
التليفون: 01222739993

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العنوان: - ملوى
المنيا -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075198
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صورة الاعلان: مزرعه للبيع المنيا طريق اسيوط الغربي - الرض زراعيه للبيع - في المنيا مصر

مزرعه للبيع المنيا طريق اسيوط الغربي - الرض زراعيه للبيع

(للبيع)

- في المنيا مصر

ارض زراعيه للبيع بالمنيا طريق اسيوط الغربي قريبه من ابو قرقاص و مصنع السكر تابعه مشروع المليون ونص ا.
العنوان:

المنيا - مصر

40,000 جنيه

20/10/2020
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