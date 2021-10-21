(للبيع)
|مزرعه في إمارة العين منطقه الوقن زاويه وثلاث و شوارع مساحة المزرعه ( 600*600 قدم) فيها عدد 2 بئر ماء و200 نخله قريب من الرمال السعر ( 6.000.000درهم) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- 0527255537
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الوقن
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/10/2021
|رقم الإعلان:
|2109027
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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