(للبيع)
|مزرعة 5 فدان بطريق مصر اسكندريه الصحراوي 500,000 جنيه للفدان بجوار مزارع دينا – تاني نمره بطريق مصر اسكندريه الصحراوي الكيلو 76 مزرعه 5 فدان للبيع – بها بئر ماء وعداد كهرباء حكومي –شبكة ري - ورق سليم بها فيلا كاستراحه للسكن – ايضا بها مبانى صغيره كعنابر مواشي وطيور وخلافه مناسبه للاستثمار الزارعي بكافة انواعه – ومتاحه ايضا للمشاركه فى حالة جدوي دراسة الجدوي مطلوب للفدان 500,000 جنيه مصري | 36,000 دولار أمريكي | 2,5% عمولات التسويق الخبير العقاري ياسر شعبان 01200373573
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسر شعبان
|التليفون:
|01200373573
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|العنوان:
|- طريق مصر اسكندريه الصحراوي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081285
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