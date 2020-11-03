مزرعة 5 فدان بطريق مصر اسكندريه الصحراوي 500,000 جنيه للفدان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مزرعة 5 فدان بطريق مصر اسكندريه الصحراوي 500,000 جنيه للفدان بجوار مزارع دينا – تاني نمره بطريق مصر اسكندريه الصحراوي الكيلو 76 مزرعه 5 فدان للبيع – بها بئر ماء وعداد كهرباء حكومي –شبكة ري - ورق سليم بها فيلا كاستراحه للسكن – ايضا بها مبانى صغيره كعنابر مواشي وطيور وخلافه مناسبه للاستثمار الزارعي بكافة انواعه – ومتاحه ايضا للمشاركه فى حالة جدوي دراسة الجدوي مطلوب للفدان 500,000 جنيه مصري | 36,000 دولار أمريكي | 2,5% عمولات التسويق الخبير العقاري ياسر شعبان 01200373573
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسر شعبان
التليفون: 01200373573

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العنوان: - طريق مصر اسكندريه الصحراوي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081285
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
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3/11/2020
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فيلا علي بحيرة فينسيا | جولف السليمانيه | بمدينة سفنكس الجديده

(للبيع)

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6 أكتوبر - مصر
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5,500,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: فيلات مدينة سفنكس الجديده | كومباوند وادي النخيل

فيلات مدينة سفنكس الجديده | كومباوند وادي النخيل

(للبيع)

فيلات مدينة سفنكس الجديده | كومباوند وادي النخيل طريق مصر اسكندريه الصحراوي الكيلو 51 فيلات رائعه ب.
العنوان:

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3,000,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: فيلا عائليه كبيره 3000 متر بوادي النخيل للبيع

فيلا عائليه كبيره 3000 متر بوادي النخيل للبيع

(للبيع)

فيلا عائليه كبيره 3000 متر بوادي النخيل للبيع مدينة سفنكس الجديده - طريق مصر اسكندريه الصحراوي الكيل.
العنوان:

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24/1/2021
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فيلا للبيع كمبوند ديجويا في العاصمه الاداريه

(للبيع)

امتلك فيلا في العاصمه الادرايه الجديده كمبوند ديجويا _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

418,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 في العاصمة الجديدة

امتلك شقتك في منطقة r7 في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

شقتك بمستوي راقي قلب العاصمة يعني هتعيش في رفاهية وهتقدر تستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك في كمبوند.
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القسم: 

185,000 جنيه

24/1/2021
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صورة الاعلان: امتلك شقه في العاصمه الاداريه كمبوند ديجويا

امتلك شقه في العاصمه الاداريه كمبوند ديجويا

(للبيع)

شقه للبيع في العاصمه الاداريه كمبوند دي دجويا كمبوند R8 بالحي الدباملوسي مساحه الشقه :121 متر + جارد.
العنوان:

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القسم: 

126,000 جنيه

24/1/2021
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استشاريات واستشاريين عظام

(فرصة عمل)

مطلـوب استشارى / استشاريات عظام لمستشفى بالطائف مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

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24/1/2021
صورة الاعلان: ستاند اكس باننر –X-Banner Stand

ستاند اكس باننر –X-Banner Stand

(فرص)

الآن من شركة عين جرافيك طباعة ستاند عرض للإعلان عن منتجاتك بشكل مميز ستاند اكس باننر شامل الطباعة 60.
العنوان:

القاهرة - مصر

260 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: اخصائيات طوارئ

اخصائيات طوارئ

(فرصة عمل)

مطلـوب اخصائيين وأخصائيات طوارئ لمستشفى بالطائف مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية ال.
العنوان:

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اتصل

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

امتلك شقه للبيع بالعالصمه الاداريه كمبوند Dejoya

(للبيع)

شقه للبيع *بمنطقه*R8 * بالعاصمه الاداريه كمبوند*Dejoye* مساحه الشقه :137متر (3غرف نوم + مطبخ + ريس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

418,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه

(للإيجار)

متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجار اليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

شقه للبيع في ارقي المناطق في العاصمة الجديدة وعيش الرفاهية

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امتلك شقتك بمقدم90 الف بس بالقرب اما منطقة البنوك في ميدتاون سكاي في العاصمة الاداريه علي مساحة 122.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

24/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمناظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف في العين السخنة

استمتع بالمناظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف في العين السخنة

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استمتع بالاجازة علي شاطئ رملي من غير صخورفالسخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس بمقدم 164 الفـ فقط و.
العنوان:

السويس - مصر
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164,000 جنيه

24/1/2021
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