مزرعة 120 فدان بالتقسيط المريح

(للبيع)
|امتلك بالتقسيط علي ١٢ سنة فدان زيتون بسعر ٦٥٦٠٠ جنيه داخل اكبر كومباوند زراعي كامل الخدمات بمنطقه المغره جنوب العلمين و ضمن المشروع القومي لزراعة المليون و نصف فدان مقدم ٨٠٠٠ جنيه و قسط سنوي ٤٨٠٠ جنيه و كمل أقساطك من محصولك شامل أقساط الدولة ٢٣ الف كرسم تقنين و تكلفه الزراعة ٣٥ الف بالبنية الأساسية جمعية زراعية تمتلك حوالي 2000 فدان في المغرة تبيع 120 فدان بالتقسيط المريح كل ١٢٠ فدان لهم بئر بالطاقة الشمسية و إستراحه علي مساحه ١٣٠ متر و الكهرباء طاقة شمسية و الشركة تقوم بالزراعة و الخدمه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mafhasan
|التليفون:
|01124770888
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|العنوان:
|المغرة تقع جنوب العلمين توصلها من العلمين خلال ساعة و نصف- المغرة تقع جنوب العلمين توصلها من العلمين خلال ساعة و نصف
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|65,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062704
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