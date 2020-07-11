مزرعة 120 فدان بالتقسيط المريح

امتلك بالتقسيط علي ١٢ سنة فدان زيتون بسعر ٦٥٦٠٠ جنيه داخل اكبر كومباوند زراعي كامل الخدمات بمنطقه المغره جنوب العلمين و ضمن المشروع القومي لزراعة المليون و نصف فدان مقدم ٨٠٠٠ جنيه و قسط سنوي ٤٨٠٠ جنيه و كمل أقساطك من محصولك شامل أقساط الدولة ٢٣ الف كرسم تقنين و تكلفه الزراعة ٣٥ الف بالبنية الأساسية جمعية زراعية تمتلك حوالي 2000 فدان في المغرة تبيع 120 فدان بالتقسيط المريح كل ١٢٠ فدان لهم بئر بالطاقة الشمسية و إستراحه علي مساحه ١٣٠ متر و الكهرباء طاقة شمسية و الشركة تقوم بالزراعة و الخدمه