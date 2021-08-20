مزرعة نموذجية متكاملة للبيع

(للبيع)
|مزؤعة 200 فدان علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي مباشرة واجهة علي الطريق 650 متر بجميع محتواياتها من الالات والحيوانات والزروع وفيلا وحمام سباحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سليمان طه
|التليفون:
|01030347746
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102979
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