مزرعة مانجو مثمرة بمدينة السويس مساحة 10 فدان اي 42 الف متر مربع عقد حيازه زراعيه تابع لجمعية الزراعيين بالسويس عقد مدى الحياة خالص الثمن المزرعة بها اصناف زراعيه اخرى غير المناجو لاكن تتركز المزرعة على المناجو حيث يوجد بها العديد من اصناف المانجو المميزه مثل (العويس و الصديقي و السكري و الزبده) نصف المزرعه سكري و النصف الاخر مشكل يوجد بالزرعة بيت مسلح دور واحد مساحه150 متر مع امكانية بناء دور ثاني عليه ويوجد ايضا بالمزرعه معلف (زريبه) لتربيه المواشي خرسانه مسلح مجهزه يفضل واتس966507336622+