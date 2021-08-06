مزرعة مانجو مثمرة بمدينة السويس مساحة 10 فدان

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مزرعة مانجو مثمرة بمدينة السويس مساحة 10 فدان - في السويس مصر

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مزرعة مانجو مثمرة بمدينة السويس مساحة 10 فدان اي 42 الف متر مربع عقد حيازه زراعيه تابع لجمعية الزراعيين بالسويس عقد مدى الحياة خالص الثمن المزرعة بها اصناف زراعيه اخرى غير المناجو لاكن تتركز المزرعة على المناجو حيث يوجد بها العديد من اصناف المانجو المميزه مثل (العويس و الصديقي و السكري و الزبده) نصف المزرعه سكري و النصف الاخر مشكل يوجد بالزرعة بيت مسلح دور واحد مساحه150 متر مع امكانية بناء دور ثاني عليه ويوجد ايضا بالمزرعه معلف (زريبه) لتربيه المواشي خرسانه مسلح مجهزه يفضل واتس966507336622+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالد
التليفون: +201005520110

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العنوان: - حي السويس، السويس
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2021
رقم الإعلان: 2101844
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السعر
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محل للإيجار بالساعة فيكتوريا

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6/8/2021
صورة الاعلان: أرض للبيع بكمبوند البستان ميدان جهينه 6 اكتوبر

أرض للبيع بكمبوند البستان ميدان جهينه 6 اكتوبر

(للبيع)

أرض للبيع بكمبوند البستان ميدان جهينه 6 اكتوبر قطعة ارض للبيع بكمبوند لافيدا البستان بمدينة 6 أكتوب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,200,000 جنيه

6/8/2021
صورة الاعلان: أرض للبيع حي أب تاون بحري وتاني نمرة من الرئيسي ال90 متر

أرض للبيع حي أب تاون بحري وتاني نمرة من الرئيسي ال90 متر

(للبيع)

أرض للبيع حي أب تاون بحري وتاني نمرة من الرئيسي ال90 متر أرض للبيع بالرقابة الإدارية حي أب تاون منطق.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

6/8/2021
صورة الاعلان: شنطة لقم 108 قطعة 🔥

شنطة لقم 108 قطعة 🔥

(للبيع)

شنطة لقم 108 قطعة 🔥 ماركة سبين التايوانية 👌 المواصفات : مجموعة البت: 108 قطعة الأحج.
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الجيزة - مصر
القسم: 

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6/8/2021
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