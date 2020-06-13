مزرعة للبيع بالتقسيط

أفضل مشروع في الوقت الراهن هو مزرعة تعيش فيها بعيداً عن صخب المدينة تأكل من خيرها و تنعم بهدوئها كما يمكنك من قضاء فترات العطلات بها الآن بالتقسيط يمكنك إمتلاك مزرعة مكونة من خمسة فدادين للتمتع بالآتي :- مزرعة مصممة و مجهزة بأحدث التجهيزات بمساحة ٥ فدان الموقع علي بعد ساعة من مدينتي أو ٤٥ دقيقة من العاصمة الإدارية، طريق السويس قبل دخول نفق الشهيد الإتجاه يساراً في الطريق إلي الإسماعيلية لمدة ثمانية دقائق المميزات: ١- ري بحاري من ترعة السلام ٢- كهرباء عمومي حكومية ٣- عقد أخضر تملك نهائي ٤-