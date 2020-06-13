مزرعة للبيع بالتقسيط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مزرعة للبيع بالتقسيط - في القاهرة مصر

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أفضل مشروع في الوقت الراهن هو مزرعة تعيش فيها بعيداً عن صخب المدينة تأكل من خيرها و تنعم بهدوئها كما يمكنك من قضاء فترات العطلات بها الآن بالتقسيط يمكنك إمتلاك مزرعة مكونة من خمسة فدادين للتمتع بالآتي :- مزرعة مصممة و مجهزة بأحدث التجهيزات بمساحة ٥ فدان الموقع علي بعد ساعة من مدينتي أو ٤٥ دقيقة من العاصمة الإدارية، طريق السويس قبل دخول نفق الشهيد الإتجاه يساراً في الطريق إلي الإسماعيلية لمدة ثمانية دقائق المميزات: ١- ري بحاري من ترعة السلام ٢- كهرباء عمومي حكومية ٣- عقد أخضر تملك نهائي ٤-
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mafhasan
التليفون: 01124770888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: قبل دخول نفق الشهيد الإتجاه يساراً في الطريق إلي الإسماعيلية لمدة ثمانية دقائق- الموقع علي بعد ساعة من مدينتي أو ٤٥ دقيقة من العاصمة الإدارية، طريق السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060703
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استعلام بنكى

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(٦) استعلام بنكى "شباب فقط" لا يقل المؤهل عن المتوسط السن من ٢١ ا.
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(فرصة عمل)

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13/6/2020
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13/6/2020
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(للبيع)

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13/6/2020
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(للبيع)

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13/6/2020
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صورة الاعلان: عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لا.
العنوان:

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13/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ا.
العنوان:

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13/6/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

#خليك_في_البيت واحنا نشطبلك وحدتك #شطب_وعقم 💫 اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جم.
العنوان:

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1 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: أفراد أمن وحراسة

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الجيزة - مصر
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13/6/2020
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13/6/2020
صورة الاعلان: استثمر صح وامتلك في العاصمة الادارية محلك التجاري

استثمر صح وامتلك في العاصمة الادارية محلك التجاري

(للبيع)

محلك التجاري الجديد دلوقتي موجود في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty ويقع المول في الحي المالي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

819,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة

عيادة للبيع في العاصمة الادارية علي لاند سكيب روعة

(للتقسيط)

امتلك عيادتك دلوقتي علي اجمل لاند سكيب روعة في العاصمة الادارية الجديدة في مول sixty امام وزارة الما.
العنوان:

القاهرة - مصر

231,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: مكتبك في العاصمة الادارية بأقل مقدم ومن غير فوائد

مكتبك في العاصمة الادارية بأقل مقدم ومن غير فوائد

(للبيع)

امتلك مكتبك الجديد في العاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومساحته 86م تش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

362,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات

شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات

(للتقسيط)

امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118,000 جنيه

13/6/2020
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