مزرعة زيتون بلدي للبيع

(للبيع)

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الأردن (إربد) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مزرعة زيتون بلدي للبيع - في إربد الأردن

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مزرعة زيتون بلدي للبيع ارض مستويه وخصبه للزراعه في اجمل المناطق الشماليه سحم الكفرات كامل زيتون رومي بلدي المساحه المعروضه 32 دونم قوشان مستقل لوحده السعر المعروض للدونم الواحد للمراجعه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: درويش للخدمات التجاريه
التليفون: 0779814242 & 0796507627 واتساب

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سحم- المناطق الشماليه
إربد -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000 دينار
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080208
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صورة الاعلان: مزرعة زيتون بلدي رومي للبيع - في إربد الأردن

مزرعة زيتون بلدي رومي للبيع

(للبيع)

- في إربد الأردن

مزرعة زيتون بلدي رومي للبيع في مناطق بني كنانه - حبراص ارض مستويه في اجمل المناطق واصل وقريب منها ال.
العنوان:

إربد - الأردن

9,000 دينار

17/1/2021
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