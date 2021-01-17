(للبيع)
|مزرعة زيتون بلدي للبيع ارض مستويه وخصبه للزراعه في اجمل المناطق الشماليه سحم الكفرات كامل زيتون رومي بلدي المساحه المعروضه 32 دونم قوشان مستقل لوحده السعر المعروض للدونم الواحد للمراجعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|درويش للخدمات التجاريه
|التليفون:
|0779814242 & 0796507627 واتساب
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سحم- المناطق الشماليه
إربد - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080208
9,000 دينار