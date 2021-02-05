مزرعة خيل للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)
|مزارع_الهاشمية🌿 فرصة لكل مربى الخيل 🐎 فى مصر 👌 للبيع مزرعة خيول 🐎 على مساحة نصف فدان (12قيراط ) على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي 🗺 داخل أكبر كمبوند مزارع مجهزه #مزارع_الهاشمية 🌿 المزرعة مسجله شهر عقاري (عقد أخضر ) ومرخصة مزرعة خيول المزرعة مجهزه على أعلى مستوى وبها 👇 👈بوكسات خيل مجهزة + مشطف 🐎 👈أستراحة سوبر لوكس 🏠 👈مخزن وغرفة عامل 👈بها منيش (تراك خيل ) 🐎 👈لاند سكيب وحديقة وحاطه بسور شجر 👈بها عداد كهرباء ⚡️ للاستفسار أكتر و المعاينة تواصل معنا على 01002982451
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01002982451
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083924
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325,000 جنيه
325,000 جنيه
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