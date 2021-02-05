مزرعة خيل للبيع داخل كمبوند الهاشمية

مزارع_الهاشمية🌿 فرصة لكل مربى الخيل 🐎 فى مصر 👌 للبيع مزرعة خيول 🐎 على مساحة نصف فدان (12قيراط ) على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي 🗺 داخل أكبر كمبوند مزارع مجهزه #مزارع_الهاشمية 🌿 المزرعة مسجله شهر عقاري (عقد أخضر ) ومرخصة مزرعة خيول المزرعة مجهزه على أعلى مستوى وبها 👇 👈بوكسات خيل مجهزة + مشطف 🐎 👈أستراحة سوبر لوكس 🏠 👈مخزن وغرفة عامل 👈بها منيش (تراك خيل ) 🐎 👈لاند سكيب وحديقة وحاطه بسور شجر 👈بها عداد كهرباء ⚡️ للاستفسار أكتر و المعاينة تواصل معنا على 01002982451