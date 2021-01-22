مزارع للبيع

مزرعة خيول للبيع على مساحة (نصف فدان ) داخل كمبوند الهاشمية كامل الخدمات . مسجله شهر عقارى على طريق مصر اسماعيليه الصحراوى فى الكيلو 100 المزرعة بها: •عدد ( 8 ) بوكس •عدد ( 1 ) مشطف •عدد ( 1 ) منيش كبير •بها حديقة فواكه •بها استراحه سوبر لوكس •بها لاند سكيب •بها مخزن كبير •بها غرفة عامل لمعرفة تفاصيل اكتر كلمنا ‏-(Whatsapp/Viber) 📞 01002982451 📞 01111405052