مزارع للبيع

(للبيع)
|مزرعة خيول للبيع على مساحة (نصف فدان ) داخل كمبوند الهاشمية كامل الخدمات . مسجله شهر عقارى على طريق مصر اسماعيليه الصحراوى فى الكيلو 100 المزرعة بها: •عدد ( 8 ) بوكس •عدد ( 1 ) مشطف •عدد ( 1 ) منيش كبير •بها حديقة فواكه •بها استراحه سوبر لوكس •بها لاند سكيب •بها مخزن كبير •بها غرفة عامل لمعرفة تفاصيل اكتر كلمنا -(Whatsapp/Viber) 📞 01002982451 📞 01111405052
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01002982451
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081784
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325,000 جنيه
325,000 جنيه
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