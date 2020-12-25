مزارع للبيع

(للبيع)
|#مزارع_الهاشمية 🌿 مشكلة بتقابل كتير في شراء مزرعة🏡صالحة لمشاريع الانتاج الحيواني🐮🐓🐠 #مزارع_الهاشمية حلت المشكلة دى👌 بتوفر لك مساحات تبداء من ربع فدان(6 قيراط تقريبا) #استلم مزرعتك مسوره وكاملة الخدمات من (#مياه💧#كهرباء⚡#شبكةرى 💦#اشجار_زيتون🌳) داخل اكبر كمبوند مزارع مجهز علي اعلي مستوى من (#امن وحراسة24 ساعة👮 #كاميرات مراقبه علي اعلى مستوى📹) #والاستلام _فوري اتصل وتعرف علي المساحات المختلفة داخل كمبوند#مزارع_الهاشمية تواصل معنا علي 📱 : ✅01002982451 ✅ 01111405052 ✅01028018188 ✅ 01276
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078009
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325,000 جنيه
325,000 جنيه
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