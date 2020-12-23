مزارع للبيع

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزراعى الحديث ) داخل اكبر مجتمع مزارع كمبوند #مزارع_الهاشمية مساحات تبداء من ربع فدان(6قيراط تقريبا) #ادفع_50% واستلم مزرعتك خلال 15 يوم وكمان في اكتر من نظام سداد اتصل وتعرف على المساحات وطرق السداد المختلفه الى تناسبك تواصل معنا على: 01002982451 01111405052 01028018188 01276419800 مكتب : 0225627006 زور صفحتنا على الفيس النجاح