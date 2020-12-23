مزارع للبيع

(للبيع)
|#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزراعى الحديث ) داخل اكبر مجتمع مزارع كمبوند #مزارع_الهاشمية مساحات تبداء من ربع فدان(6قيراط تقريبا) #ادفع_50% واستلم مزرعتك خلال 15 يوم وكمان في اكتر من نظام سداد اتصل وتعرف على المساحات وطرق السداد المختلفه الى تناسبك تواصل معنا على: 01002982451 01111405052 01028018188 01276419800 مكتب : 0225627006 زور صفحتنا على الفيس النجاح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077437
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325,000 جنيه
325,000 جنيه
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