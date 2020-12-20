مزارع للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

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#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزراعى الحديث ) داخل اكبر مجتمع مزارع كمبوند #مزارع_الهاشمية مساحات تبداء من ربع فدان(6قيراط تقريبا) #ادفع_50% واستلم مزرعتك خلال 15 يوم وكمان في اكتر من نظام سداد اتصل وتعرف على المساحات وطرق السداد المختلفه الى تناسبك تواصل معنا على: 01002982451 01111405052 01028018188 01276419800 مكتب : 0225627006 زور صفحتنا على الفيس شركاء النجاح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2020
رقم الإعلان: 2077253
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجو.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع - في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع موقع مميز جدا بالبرج خالصة رخصه مبانى مطلوب 1300 ج للمتر 0100191024.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

10/10/2020
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