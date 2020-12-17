مزارع للبيع

(للبيع)
|#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجودة داخل كومباوند مراقب بأحدث التقنيات 24 ساعة وهتلاقي كل الخدمات اللي هتحتاجها. امن وحراسة بوابة خاصة للمشروع وبوابة خاصة لكل مزرعة موجود مقر إداري داخل الكومباوند إشراف هندسي رعاية بيطرية توفير عمالة وممكن كمان نساعدك في تسويق منتجاتك يعني مش هتحتار مساحة المزرعة تبداء من ربع فدان مبني فيها سور كامل وبوابة حديد خاصة وباقي المساحة متشجرة اشجار فواكهللاتصال 01028018188-01002982451
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|325,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076784
325,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل