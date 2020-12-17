مزارع للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

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#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجودة داخل كومباوند مراقب بأحدث التقنيات 24 ساعة وهتلاقي كل الخدمات اللي هتحتاجها. امن وحراسة بوابة خاصة للمشروع وبوابة خاصة لكل مزرعة موجود مقر إداري داخل الكومباوند إشراف هندسي رعاية بيطرية توفير عمالة وممكن كمان نساعدك في تسويق منتجاتك يعني مش هتحتار مساحة المزرعة تبداء من ربع فدان مبني فيها سور كامل وبوابة حديد خاصة وباقي المساحة متشجرة اشجار فواكهللاتصال 01028018188-01002982451
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 325,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076784
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صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع - في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع موقع مميز جدا بالبرج خالصة رخصه مبانى مطلوب 1300 ج للمتر 0100191024.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

10/10/2020
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