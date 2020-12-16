مزارع للبيع

(للبيع)
|لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى هتشتريها مثال مزارع المواشى بتحتاج لمساحات مش كبيرة بس لازم تكون قريبة من العمران لسهولة الحصول على الأعلاف و تسويق المنتج في الأسواق القريبة و بيع السباخ للمزارع كل ده واكتر موجود فى #مزارع_الهاشمية : - مساحات تبدأ من ربع فدان ( 6قيراط ) - المزرعة بها كل الخدمات زى الكهرباء و المياه - المزرعة مسورة بسور خاص ولها بوابة خاصة . - والمكان مش بعيد، 45 دقيقة من القاهرة هتكون هناك. - مزارعنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|325,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076537
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