مزارع للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

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لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى هتشتريها مثال مزارع المواشى بتحتاج لمساحات مش كبيرة بس لازم تكون قريبة من العمران لسهولة الحصول على الأعلاف و تسويق المنتج في الأسواق القريبة و بيع السباخ للمزارع كل ده واكتر موجود فى #مزارع_الهاشمية : - مساحات تبدأ من ربع فدان ( 6قيراط ) - المزرعة بها كل الخدمات زى الكهرباء و المياه - المزرعة مسورة بسور خاص ولها بوابة خاصة . - والمكان مش بعيد، 45 دقيقة من القاهرة هتكون هناك. - مزارعنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 325,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/12/2020
رقم الإعلان: 2076537
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صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع - في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع موقع مميز جدا بالبرج خالصة رخصه مبانى مطلوب 1300 ج للمتر 0100191024.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

10/10/2020
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