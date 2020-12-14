مزارع للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

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تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر في أرضك صح و ده لأنها بتقدملك أكتر من مشروع يناسب أرضك .عايز مشروع أرباحه عالية ؟ عندنا مشروع تربية و تسمين المواشي اللي من أهم وأنجح المشروعات في البلد و لأننا عارفين أن قيمة اللحوم الحمراء عالية في السوق و الطلب عليها دائم بنوفر كل العوامل اللي هتحتاجها لنجاح المشروع و ضمان ربحك : - بنقدملك خبراء إداريين يعملوا دراسة جدوي لمشروعك و يتابعوا معاك خطوة بخطوة لاتصال 01028018188 _01002982451
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076387
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صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع - في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع موقع مميز جدا بالبرج خالصة رخصه مبانى مطلوب 1300 ج للمتر 0100191024.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

10/10/2020
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