مزارع للبيع

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخل #مزارع_الهاشمية ( بمساحات تبدأ من ربع فدان ) مزرعتك على بعد 45 دقيقه من القاهرة موقع مميز جدأ مزرعتك داخل كمبوند كامل الخدمات من امن وحراسه وكاميرات مراقبه 24 ساعة استلم مزرعتك كامله الخدمات من مياه وكهرباء عاين بنفسك الارض على الواقع كلمنا علشان تعرف اكتر عن #مزارع_الهاشمية وعروضنا الجديده ( تسهيلات في السداد كاش او تقسيط حتى 24 شهر ) مزارع الهاشمية الاقرب اليك والآنسب لمشروعك مزارع الهاشمية