مزارع للبيع

(للبيع)
|الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخل #مزارع_الهاشمية ( بمساحات تبدأ من ربع فدان ) مزرعتك على بعد 45 دقيقه من القاهرة موقع مميز جدأ مزرعتك داخل كمبوند كامل الخدمات من امن وحراسه وكاميرات مراقبه 24 ساعة استلم مزرعتك كامله الخدمات من مياه وكهرباء عاين بنفسك الارض على الواقع كلمنا علشان تعرف اكتر عن #مزارع_الهاشمية وعروضنا الجديده ( تسهيلات في السداد كاش او تقسيط حتى 24 شهر ) مزارع الهاشمية الاقرب اليك والآنسب لمشروعك مزارع الهاشمية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075966
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