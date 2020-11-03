مزارع للبيع

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مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر في أرضك صح و ده لأنها بتقدملك أكتر من مشروع يناسب أرضك .عايز مشروع أرباحه عالية ؟ عندنا مشروع تربية و تسمين المواشي اللي من أهم وأنجح المشروعات في البلد و لأننا عارفين أن قيمة اللحوم الحمراء عالية في السوق و الطلب عليها دائم بنوفر كل العوامل اللي هتحتاجها لنجاح المشروع و ضمان ربحك : - بنقدملك خبراء إداريين يعملوا دراسة جدوي لمشروعك و يتابعوا معاك خطوة بخطوة -بنقدملك رعاية بيطرية تهتم بتغذية و تح
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مزارع الهاشمية
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075714
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور ثانى بر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر

استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر

(للتقسيط)

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل

يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل

(للتقسيط)

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

10/12/2020
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمحل جزار بسلطنه عمان : معلم جزارة لحوم ودواجن خبرة لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بسلطنه عمان : شيف اسماك ماكولات مصريه خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

10/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور وسط يحت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202

(للبيع)

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Pface 202 تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR

(للبيع)

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

حساس دخان الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

الان بالاسكندرية أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance s.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

10/12/2020
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