مزارع للبيع

لو قلت لحد انك هتشترى مزرعة فى طريق مصر اسماعيلية الصحراوى أكيد هيفتكر انها من غير خدمات و كهرباء و مياه و أكيد من غير تأمين كمان!! بس فى مزارع الهاشمية انت هتشترى مزرعتك فى كومبوند متكامل متوفر فيه كل الخدمات اللى هتحتاجها زى : 1- انارة كاملة للمشروع 2- كهرباء حكومية 3- شبكات رى على أعلى مستوى 4- أمن و حراسة 24 ساعة 5- مناخ مميز يساعدك على الاستجمام 6- مبنى ادارى داخل المزرعة لخدمتك 7- اسشاريين متخصصين 8- توفير عمالة على أعلى مستوى 9- رعاية بيطرية