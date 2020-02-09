مزارع للبيع

(للبيع)
|لو قلت لحد انك هتشترى مزرعة فى طريق مصر اسماعيلية الصحراوى أكيد هيفتكر انها من غير خدمات و كهرباء و مياه و أكيد من غير تأمين كمان!! بس فى مزارع الهاشمية انت هتشترى مزرعتك فى كومبوند متكامل متوفر فيه كل الخدمات اللى هتحتاجها زى : 1- انارة كاملة للمشروع 2- كهرباء حكومية 3- شبكات رى على أعلى مستوى 4- أمن و حراسة 24 ساعة 5- مناخ مميز يساعدك على الاستجمام 6- مبنى ادارى داخل المزرعة لخدمتك 7- اسشاريين متخصصين 8- توفير عمالة على أعلى مستوى 9- رعاية بيطرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|0225627006
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|العنوان:
|الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055523
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