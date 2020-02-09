مزارع للبيع

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مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لو قلت لحد انك هتشترى مزرعة فى طريق مصر اسماعيلية الصحراوى أكيد هيفتكر انها من غير خدمات و كهرباء و مياه و أكيد من غير تأمين كمان!! بس فى مزارع الهاشمية انت هتشترى مزرعتك فى كومبوند متكامل متوفر فيه كل الخدمات اللى هتحتاجها زى : 1- انارة كاملة للمشروع 2- كهرباء حكومية 3- شبكات رى على أعلى مستوى 4- أمن و حراسة 24 ساعة 5- مناخ مميز يساعدك على الاستجمام 6- مبنى ادارى داخل المزرعة لخدمتك 7- اسشاريين متخصصين 8- توفير عمالة على أعلى مستوى 9- رعاية بيطرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 0225627006

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العنوان: الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2020
رقم الإعلان: 2055523
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صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند مزارع الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند مزارع الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

مفيش مشروع مضمون و هيعلي من قيمة فلوسك أكتر من شراء أرض في #مزارع_الهاشمية. - مساحات تبدأ من ١.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر

اتصل

9/2/2020
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