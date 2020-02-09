مزارع للبيع داخل كمبوند مزارع الهاشمية

مفيش مشروع مضمون و هيعلي من قيمة فلوسك أكتر من شراء أرض في #مزارع_الهاشمية. - مساحات تبدأ من ١٠٠٠ متر - المزرعة بها كل الخدمات زى الكهرباء و المياه - المزرعة مسورة بسور خاص ولها بوابة خاصة . - والمكان مش بعيد، 45 دقيقة من القاهرة هتكون هناك. - مزارعنا فى الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى لمعرفة تفاصيل اكترعن مزارعنا والمساحات المختلفه كلمنا ‏-(Whatsapp/Viber) 📞 01002982451 📞 01028018188 📞 01111405052 📞 01276419800 📞 0225627006 او أدخل على صفحتنا ‏👈 www.facebook.com/HashemTrade