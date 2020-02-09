مزارع للبيع داخل كمبوند مزارع الهاشمية

(للبيع)
|مفيش مشروع مضمون و هيعلي من قيمة فلوسك أكتر من شراء أرض في #مزارع_الهاشمية. - مساحات تبدأ من ١٠٠٠ متر - المزرعة بها كل الخدمات زى الكهرباء و المياه - المزرعة مسورة بسور خاص ولها بوابة خاصة . - والمكان مش بعيد، 45 دقيقة من القاهرة هتكون هناك. - مزارعنا فى الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى لمعرفة تفاصيل اكترعن مزارعنا والمساحات المختلفه كلمنا -(Whatsapp/Viber) 📞 01002982451 📞 01028018188 📞 01111405052 📞 01276419800 📞 0225627006 او أدخل على صفحتنا 👈 www.facebook.com/HashemTrade
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188 - 01002982451 -
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى- سرابيوم
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052100
750,000 جنيه
750,000 جنيه
اتصل
300 جنيه
500 جنيه
200 جنيه
250 جنيه
اتصل
100 جنيه
اتصل
4,200 جنيه
4,200 جنيه
اتصل
858 جنيه
328,000 جنيه