مزارع للبيع داخل كمبوند مزارع الهاشمية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسماعيلية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مفيش مشروع مضمون و هيعلي من قيمة فلوسك أكتر من شراء أرض في #مزارع_الهاشمية. - مساحات تبدأ من ١٠٠٠ متر - المزرعة بها كل الخدمات زى الكهرباء و المياه - المزرعة مسورة بسور خاص ولها بوابة خاصة . - والمكان مش بعيد، 45 دقيقة من القاهرة هتكون هناك. - مزارعنا فى الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى لمعرفة تفاصيل اكترعن مزارعنا والمساحات المختلفه كلمنا ‏-(Whatsapp/Viber) 📞 01002982451 📞 01028018188 📞 01111405052 📞 01276419800 📞 0225627006 او أدخل على صفحتنا ‏👈 www.facebook.com/HashemTrade
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188 - 01002982451 -

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوى- سرابيوم
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/2/2020
رقم الإعلان: 2052100
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع 125م بالشيخ زايد الحي 11

شقة للبيع 125م بالشيخ زايد الحي 11

(للبيع)

شقة للبيع 125م بالشيخ زايد الحي 11 الدور الثالث مكونة من 3غرف ريسبشن مطبخ حمام بها مطبخ وبها 3 عدادا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 125م بالشيخ زايد الحي 11

شقة للبيع 125م بالشيخ زايد الحي 11

(للبيع)

شقة للبيع 125م بالشيخ زايد الحي 11 الدور الثالث مكونة من 3غرف ريسبشن مطبخ حمام بها مطبخ وبها 3 عداد.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

مطلوب محاسب عام للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

سلسله مطاعم فى مدينة الخبر بالمنطقه الشرقيه - السعودية تطلب - محاسب عام خبرة 3 سنوات على الاقل فى مج.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: الدبلوم التدريبي في إدارة الجودة الشاملة - TQM من جامعة عين شمس

الدبلوم التدريبي في إدارة الجودة الشاملة - TQM من جامعة عين شمس

(للتقسيط)

الدبلوم التدريبي في إدارة الجودة الشاملة - TQM من جامعة عين شمس الاعتماد والاختبار فى جامعة عين شمس .
العنوان:

القاهرة - مصر

300 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم

الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم

(فرص)

_الألمانى دلوقتى بقى لغة _مرغوبة جدا فى سوق العمل _عشان كده لو حابب تتعلم _ألمانى معانا وتبدأ من الص.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب

يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب

(للبيع)

يسر مركز الصقر ان يقدم كورس اختراف اليوتيوب التدريب نظري وعملي في استديو الخاص بقناة الصقر أقل سع.
العنوان:

القاهرة - مصر

200 جنيه

9/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ايجار سيارات فى مصر شركة فور ويلز - قمة الاداء والالتزام

ايجار سيارات فى مصر شركة فور ويلز - قمة الاداء والالتزام

(للإيجار)

اسعار وخدمات غاية فى التميز - فلندع عملائنا تتحدث عنا - شركة فور ويلز - تعامل واحد وتصبحون ان شاء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: البرنامج التدريبي:التحليل الاحصائى للبيانات بإستخدام حزمة البرامج الاحصائية

البرنامج التدريبي:التحليل الاحصائى للبيانات بإستخدام حزمة البرامج الاحصائية

(فرص)

الدار العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية البرنامج تدريبي ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: دورة الاسعافات الأولية

دورة الاسعافات الأولية

(فرص)

دورة الاسعافات الأولية اولى فاعليات التمريض 12 و 13 فبراير بجامعة الازهر للتسجيل : 01092871151 الدور.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: تأشيرة_جيبوتى

تأشيرة_جيبوتى

(فرص)

تأشيرة جيبوتي الاوراق المطلوبة :- – كشف حساب بنك عن اخر 6 شهور. – سجل تجارى وبطاقة ضريبية. – فى حال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: فندق الباتروس اكوا بارك الغردقه

فندق الباتروس اكوا بارك الغردقه

(فرص)

#مكسيم_تورز #الغردقه #الباتروس_اكوا_بارك * العرض سار ي خلال الفتره من 11فبراير الي 8 ابريل 2020 سع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,200 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: فندق اكوا بلو شرم الشيخ

فندق اكوا بلو شرم الشيخ

(فرص)

#مكسيم_تورز #شرم_الشيخ #اكوا_بلو * العرض سار ي خلال الفتره من 11فبراير الي 8 ابريل 2020 سعر الفرد .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,200 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: شركة سوفت تايلز لتجهازات الحضانات والمدارس والكيدز اريا

شركة سوفت تايلز لتجهازات الحضانات والمدارس والكيدز اريا

(للبيع)

شركة سوفت تايلز لتجهازات الحضانات والمدارس والكيدز اريا تجهيزات المدارس ( ارضيات - ديسكات - كراسي مح.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

9/2/2020
صورة الاعلان: مكبس العلف

مكبس العلف

(للبيع)

مكبس العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف (مكبس العلف) وهو العامل الرئيسي في خط انتاج ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

858 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: فرصه محل للبيع كأستثمار فى افضل مول بالعاصمة

فرصه محل للبيع كأستثمار فى افضل مول بالعاصمة

(للتقسيط)

فرصتك للاستثمار في العاصمة جت لحد عندك بأمتلاكك محل بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty اميز مول با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

328,000 جنيه

9/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager