مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)
|تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر في أرضك صح و ده لأنها بتقدملك أكتر من مشروع يناسب أرضك .عايز مشروع أرباحه عالية ؟ عندنا مشروع تربية و تسمين المواشي اللي من أهم وأنجح المشروعات في البلد و لأننا عارفين أن قيمة اللحوم الحمراء عالية في السوق و الطلب عليها دائم بنوفر كل العوامل اللي هتحتاجها لنجاح المشروع و ضمان ربحك : - بنقدملك خبراء إداريين يعملوا دراسة جدوي لمشروعك و يتابعوا معاك خطوة بخطوة -بنقدملك رعاية بيطرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|كمبوند الهاشمية- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075634
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