مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

مزارع_الهاشمية هى أفضل أختيار بتوفر لك مزارع بمساحات مختلفة تبدأ من ربع فدان ( 6 قيراط ) المزارع فى الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوي 45 دقيقه من القاهرة يعنى تقدر تتابع مزرعتك في أي وقت مزرعتك ها تكون داخل اكبر كمبوند مزارع كامل الخدمات أمن وحراسة 24 ساعة كاميرات مراقبة تراقب مداخل ومخارج الكمبوندمسوره بالكامل باب حديدمشجره أشجار زيتون + شبكة ري كاملة كهرباء مستني أيه بادر بالشراء وأمتلك مزرعتك داخل أكبر كمبوند مزارع تواصل معنا علي01002982451 01111405052 01028018188