مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مزارع_الهاشمية هى أفضل أختيار بتوفر لك مزارع بمساحات مختلفة تبدأ من ربع فدان ( 6 قيراط ) المزارع فى الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوي 45 دقيقه من القاهرة يعنى تقدر تتابع مزرعتك في أي وقت مزرعتك ها تكون داخل اكبر كمبوند مزارع كامل الخدمات أمن وحراسة 24 ساعة كاميرات مراقبة تراقب مداخل ومخارج الكمبوندمسوره بالكامل باب حديدمشجره أشجار زيتون + شبكة ري كاملة كهرباء مستني أيه بادر بالشراء وأمتلك مزرعتك داخل أكبر كمبوند مزارع تواصل معنا علي01002982451 01111405052 01028018188
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01002982451

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 325,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/2/2021
رقم الإعلان: 2084390
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مزارع_الهاشمية🌿 فرصة لكل مربى الخيل 🐎 فى مصر 👌 للبيع مزرعة خيول 🐎 ع.
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15/2/2021
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22/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

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7/1/2021
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صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

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30/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

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#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
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25/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

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23/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجو.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
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