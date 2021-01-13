مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
عاوز مزرعة تصلح لمشاريع الانتاج الحيواني والزراعي الحديث الحل في مزارع_الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدأ من ربع فدان (6 قيراط ) عاوز مزرعة اوراق وارض مضمونه وقانونيه عاوز مزرعتك تكون في أمان وتحت حراسة 24 ساعة مزرعتك فيها مياه وكهرباء بدون مجهود متوفر داخل كمبوندمزارع_الهاشمية عاوز تعمل مشروع انتاج حيواني وليس لك خبرة مزارع الهاشميةيوجد بها مقر اِدارى لمساعدتك عاوز تمتلك مزرعة والفلوس مش هتكمل فى مزارع الهاشمية بمقدم 50% والاستلام فورىتواصل معنا علي 📱 01002982451 ✅ 01111405052 ✅ 01028018188
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 325,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2021
رقم الإعلان: 2083619
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