مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)
|عاوز مزرعة تصلح لمشاريع الانتاج الحيواني والزراعي الحديث الحل في مزارع_الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدأ من ربع فدان (6 قيراط ) عاوز مزرعة اوراق وارض مضمونه وقانونيه عاوز مزرعتك تكون في أمان وتحت حراسة 24 ساعة مزرعتك فيها مياه وكهرباء بدون مجهود متوفر داخل كمبوندمزارع_الهاشمية عاوز تعمل مشروع انتاج حيواني وليس لك خبرة مزارع الهاشميةيوجد بها مقر اِدارى لمساعدتك عاوز تمتلك مزرعة والفلوس مش هتكمل فى مزارع الهاشمية بمقدم 50% والاستلام فورىتواصل معنا علي 📱 01002982451 ✅ 01111405052 ✅ 01028018188
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|325,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083619
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