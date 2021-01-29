مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

مزارع_الهاشمية بتدور على مزرعة تصلح لمشايع الانتاج الحيواني فى نفس الوقت قريبه تقدر تتابعها في أي وقت وكمان تكون أمان مزارع_الهاشمية هى أفضل أختيار بتوفر لك مزارع بمساحات مختلفة تبدأ من ربع فدان ( 6 قيراط ) يعنى تقدر تختار المساحة المناسبة لمشروعك المزارع فى الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوي يعنى 45 دقيقه من القاهرة يعنى تقدر تتابع مزرعتك في أي وقت مزرعتك ها تكون داخل اكبر كمبوند مزارع كامل الخدمات أمن وحراسة 24 ساعة كاميرات مراقبة تراقب مداخل ومخارج الكمبوند للتواصل 01028018188