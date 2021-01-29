مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

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صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

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مزارع_الهاشمية بتدور على مزرعة تصلح لمشايع الانتاج الحيواني فى نفس الوقت قريبه تقدر تتابعها في أي وقت وكمان تكون أمان مزارع_الهاشمية هى أفضل أختيار بتوفر لك مزارع بمساحات مختلفة تبدأ من ربع فدان ( 6 قيراط ) يعنى تقدر تختار المساحة المناسبة لمشروعك المزارع فى الكيلو 100 طريق مصر اسماعيلية الصحراوي يعنى 45 دقيقه من القاهرة يعنى تقدر تتابع مزرعتك في أي وقت مزرعتك ها تكون داخل اكبر كمبوند مزارع كامل الخدمات أمن وحراسة 24 ساعة كاميرات مراقبة تراقب مداخل ومخارج الكمبوند للتواصل 01028018188
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الإسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2021
رقم الإعلان: 2082743
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السعر
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صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

عاوز مزرعة تصلح لمشاريع الانتاج الحيواني والزراعي الحديث🐮🐓 🐠🌾 الحل .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

29/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

مزرعة خيول للبيع على مساحة (نصف فدان ) داخل كمبوند الهاشمية كامل الخدمات . مسجله شهر عقارى على طريق .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية 🌿 اِمتلك مزرعتك داخل أكبر كمبوند #مزارع_الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدأ من رب.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

22/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع _الهاشمية تسمين العجول من اهم مشاريع الانتاج الحيواني الناجح في مصر وبتحقق ارباح وعائد كبير ا.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية 🌿 مشكلة بتقابل كتير في شراء مزرعة🏡صالحة لمشاريع الانتاج الحيواني .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2020
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صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجو.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
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