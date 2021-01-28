مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)
|عاوز مزرعة تصلح لمشاريع الانتاج الحيواني والزراعي الحديث🐮🐓 🐠🌾 الحل في#مزارع_الهاشمية 🌿 بتوفر لك مساحات تبدأ من ربع فدان (6 قيراط ) عاوز مزرعة اوراق وارض مضمونه وقانونيه 👌 #مزارع_الهاشمية 🌿 عاوز مزرعتك تكون في أمان وتحت حراسة 24 ساعة 👮 #مزارع_الهاشمية 🌿 أكبر كمبوند مزارع كامل الخدمات عاوز مزرعتك فيها مياه وكهرباء بدون مجهود 💧⚡️ متوفر داخل #مزارع_الهاشمية 🌿 عاوز تعمل مشروع انتاج حيواني وليس لك خبرة 🐠🐓🐮 #مزارع_الهاشمية 🌿 يوجد بها مقر اِدارى لمساعدتك تواصل علي 01028018188
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081896
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325,000 جنيه
325,000 جنيه
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