مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

عاوز مزرعة تصلح لمشاريع الانتاج الحيواني والزراعي الحديث🐮🐓 🐠🌾 الحل في#مزارع_الهاشمية 🌿 بتوفر لك مساحات تبدأ من ربع فدان (6 قيراط ) عاوز مزرعة اوراق وارض مضمونه وقانونيه 👌 #مزارع_الهاشمية 🌿 عاوز مزرعتك تكون في أمان وتحت حراسة 24 ساعة 👮 #مزارع_الهاشمية 🌿 أكبر كمبوند مزارع كامل الخدمات عاوز مزرعتك فيها مياه وكهرباء بدون مجهود 💧⚡️ متوفر داخل #مزارع_الهاشمية 🌿 عاوز تعمل مشروع انتاج حيواني وليس لك خبرة 🐠🐓🐮 #مزارع_الهاشمية 🌿 يوجد بها مقر اِدارى لمساعدتك تواصل علي 01028018188