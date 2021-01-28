مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
عاوز مزرعة تصلح لمشاريع الانتاج الحيواني والزراعي الحديث🐮🐓 🐠🌾 الحل في#مزارع_الهاشمية 🌿 بتوفر لك مساحات تبدأ من ربع فدان (6 قيراط ) عاوز مزرعة اوراق وارض مضمونه وقانونيه 👌 #مزارع_الهاشمية 🌿 عاوز مزرعتك تكون في أمان وتحت حراسة 24 ساعة 👮 #مزارع_الهاشمية 🌿 أكبر كمبوند مزارع كامل الخدمات عاوز مزرعتك فيها مياه وكهرباء بدون مجهود 💧⚡️ متوفر داخل #مزارع_الهاشمية 🌿 عاوز تعمل مشروع انتاج حيواني وليس لك خبرة 🐠🐓🐮 #مزارع_الهاشمية 🌿 يوجد بها مقر اِدارى لمساعدتك تواصل علي 01028018188
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2021
رقم الإعلان: 2081896
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

مزرعة خيول للبيع على مساحة (نصف فدان ) داخل كمبوند الهاشمية كامل الخدمات . مسجله شهر عقارى على طريق .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية 🌿 اِمتلك مزرعتك داخل أكبر كمبوند #مزارع_الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدأ من رب.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

22/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع _الهاشمية تسمين العجول من اهم مشاريع الانتاج الحيواني الناجح في مصر وبتحقق ارباح وعائد كبير ا.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

7/1/2021
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية 🌿 مشكلة بتقابل كتير في شراء مزرعة🏡صالحة لمشاريع الانتاج الحيواني .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
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صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجو.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
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