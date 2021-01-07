مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

#مزارع_الهاشمية 🌿 اِمتلك مزرعتك داخل أكبر كمبوند #مزارع_الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدأ من ربع فدان ( 6 قيراط ) وعشان #مزارع_الهاشمية 🌿 تهتم بعملائها وفرنا لك 1- كمبوند #مزارع_الهاشمية فى الكيلو 100طريق مصر اسماعيليه يعنى45دقيقه من القاهره 2-كمبوند كامل الخدمات وامن وحراسة وكاميرات مراقبه 24 ساعة 3-مزرعتك هتكون مسوره ولها باب حديد خاص 🚪 4-كمان هتكون مشجره بأشجار الزيتون + المياه والكهرباء 5-أختار مساحة مزرعتك وادفع 50% مقدم والاستلام فورى تواصل معنا علي 01002982451 01028018188