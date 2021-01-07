مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)
|#مزارع_الهاشمية 🌿 اِمتلك مزرعتك داخل أكبر كمبوند #مزارع_الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدأ من ربع فدان ( 6 قيراط ) وعشان #مزارع_الهاشمية 🌿 تهتم بعملائها وفرنا لك 1- كمبوند #مزارع_الهاشمية فى الكيلو 100طريق مصر اسماعيليه يعنى45دقيقه من القاهره 2-كمبوند كامل الخدمات وامن وحراسة وكاميرات مراقبه 24 ساعة 3-مزرعتك هتكون مسوره ولها باب حديد خاص 🚪 4-كمان هتكون مشجره بأشجار الزيتون + المياه والكهرباء 5-أختار مساحة مزرعتك وادفع 50% مقدم والاستلام فورى تواصل معنا علي 01002982451 01028018188
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080926
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325,000 جنيه
325,000 جنيه
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