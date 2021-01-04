مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)
|بتفكر ازاي تبداء مشروع ناجح ومضمون بخطوات وراس مال بسيط؟ دول 6خطوات لمشروع تربية الاغنام في #مزارع_الهاشمية #اشتري_مزرعة داخل كمبوند #مزارع_الهاشمية مساحتها تبدا من ربع فدان(6 قيراط تقريبا) واستلمها فوري كاش او بالتقسيط #هنوفرلك_الرعاية البيطرية والغذائية والعمالة المدربة لتربيتهم ورعايتهم #الاستشاري داخل الكمبوند هايساعدك في افضل الطرق الحديثة للتربية #الاداره داخل كومباوند#مزارع_الهاشمية هتوفر لك افضل الانواع واللعلاف باسعار خاصة #اداره التشغيل هنسعدك في تسويق منتجاتك #الاغنام_تتكاثر ومع كل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاشم تريد
|التليفون:
|01028018188
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|العنوان:
|الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079782
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