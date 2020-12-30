مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية - في الإسماعيلية مصر

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#مزارع _الهاشمية تسمين العجول من اهم مشاريع الانتاج الحيواني الناجح في مصر وبتحقق ارباح وعائد كبير اكثر من مره في السنة #مزارع _الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدا من ربع فدان(6قيراط تقريبا) صالح لمشروع#تسمين_العجول ولنجاح مشروعك #مزارع_الهاشمية بتوفر لك مقر اداري داخل الكمبوند لتوفير كل عوامل النجاح لمشروعك:- بتوفرلك العملة مدربه علي اعلي مستوى في تسمين العجول بتوفرلك اطباء بيطرين ذو كفائه عالية بتوفرلك توريد الاعلاف وكل مايخص مشروعك بتوفرلك افضل الطرق الحديثة في تسمين العجول تواصل معنا 01028018188
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاشم تريد
التليفون: 01028018188

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو100طريق مصر اسماعيلية الصحراوي- الاسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079046
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية 🌿 مشكلة بتقابل كتير في شراء مزرعة🏡صالحة لمشاريع الانتاج الحيواني .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشمية #بمقدم_50% تقدر تمتلك مزرعة . صالحة لمشاريع الانتاج (الحيوانى الداجنى السمكى الزر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

#مزارع_الهاشميه مش مجرد مزرعة بتشتريها وبعد كده تحتار هتعمل ايه. لا ده مشروع مضمون. مزرعتك موجو.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

20/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

لو بتفكر فى مزرعة يبقي لازم تحديد هدفك من الشراء لأن تحديد الهدف بيتبعه تحديد لنوعية المزرعة اللى .
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

325,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
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صورة الاعلان: مزارع للبيع - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

الاستثمار الزراعى ولانتاج الحيوانى الضامن الوحيد للاستقرار المالى والمعيشى. أمتلك مزرعه داخ.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

14/12/2020
صورة الاعلان: مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية - في الإسماعيلية مصر

مزارع للبيع داخل كمبوند اهاشمية

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

تعرف أنك في #مزارع_الهاشمية تقدر تعمل أكتر من مشروع علي أرضك ؟ #مزارع_الهاشمية هتساعدك تستغل كل متر.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع - في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع

(للبيع)

- في الإسماعيلية مصر

ارض ادوية 2000م نشاط دوائى للبيع موقع مميز جدا بالبرج خالصة رخصه مبانى مطلوب 1300 ج للمتر 0100191024.
العنوان:

الإسماعيلية - مصر
القسم: 

اتصل

10/10/2020
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