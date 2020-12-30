مزارع للبيع داخل كمبوند الهاشمية

#مزارع _الهاشمية تسمين العجول من اهم مشاريع الانتاج الحيواني الناجح في مصر وبتحقق ارباح وعائد كبير اكثر من مره في السنة #مزارع _الهاشمية بتوفر لك مساحات تبدا من ربع فدان(6قيراط تقريبا) صالح لمشروع#تسمين_العجول ولنجاح مشروعك #مزارع_الهاشمية بتوفر لك مقر اداري داخل الكمبوند لتوفير كل عوامل النجاح لمشروعك:- بتوفرلك العملة مدربه علي اعلي مستوى في تسمين العجول بتوفرلك اطباء بيطرين ذو كفائه عالية بتوفرلك توريد الاعلاف وكل مايخص مشروعك بتوفرلك افضل الطرق الحديثة في تسمين العجول تواصل معنا 01028018188