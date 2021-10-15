(فرص)
|مرحبا بكم في مركز ucan للاستشارات النفسية مركز ucan مركز علاج نفسي متكامل تحت إشراف الدكتور أحمد الهلالي، له عدة فروع في القاهرة الكبري والجيزة، ويعتبر دكاترة Ucan center نخبة من أمهر الدكاترة النفسيين، وكلهم آذان صاغية يسعون لتقديم أفضل الحلول لمشاكلك النفسية وعلاجها من جذورها. يترأس الدكتور أحمد الهلالي مركز ucan، وإليك نبذة عن خبراته ومؤهلاته: حصل على ماجيستير في الدراسات النفسية. هو العضو المنتدب لشركة الإستشارات والتدريب “سوا”. يترأس إدارة شركة “لايف ستارت” للاستشارات والتدريبات والتعليم ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز ucan للاستشارات النفسية
|التليفون:
|+201002296886
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|العنوان:
|مدينة 6اكتوبر فيلا 7 شارع عمار بن ياسر غرب سوميد مدينة 6 اكتوبر- الإقامة : مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110313
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150 جنيه
100 جنيه