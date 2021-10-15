مرحبا بكم في مركز ucan للاستشارات النفسية مركز ucan مركز علاج نفسي متكامل تحت إشراف الدكتور أحمد الهلالي، له عدة فروع في القاهرة الكبري والجيزة، ويعتبر دكاترة Ucan center نخبة من أمهر الدكاترة النفسيين، وكلهم آذان صاغية يسعون لتقديم أفضل الحلول لمشاكلك النفسية وعلاجها من جذورها. يترأس الدكتور أحمد الهلالي مركز ucan، وإليك نبذة عن خبراته ومؤهلاته: حصل على ماجيستير في الدراسات النفسية. هو العضو المنتدب لشركة الإستشارات والتدريب “سوا”. يترأس إدارة شركة “لايف ستارت” للاستشارات والتدريبات والتعليم ا