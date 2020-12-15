مركز طبي للبيع في طريق الملك فيصل - الشارقة مركز طبي تعاوني 5000 قدم مربع يقع في قلب الشارقة ، طريق الملك فيصل ، يتكون المركز من: 5 غرف عيادات طبية ، 2 غرف علاج ، 1 غرفة علاج طبيعي ، استقبال ، 1 غرفة إدارة ، 1 غرفة إعادة تأهيل ولياقة بدنية ، 1 غرفة تعقيم ، 1 وقاية غرفة ، غرفة تخزين واحدة ، غرفة خادم ، مناطق انتظار للذكور والإناث ، غرفة مؤن ، حمام منفصل للذكور والإناث ، وغرفة للصلاة في نفس الطابق ومخزن. السعر المطلوب 2 مليون قابل للتفاوض