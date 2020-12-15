مركز طبي للبيع في طريق الملك فيصل - الشارقة

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تفاصيل الإعلان
مركز طبي للبيع في طريق الملك فيصل - الشارقة مركز طبي تعاوني 5000 قدم مربع يقع في قلب الشارقة ، طريق الملك فيصل ، يتكون المركز من: 5 غرف عيادات طبية ، 2 غرف علاج ، 1 غرفة علاج طبيعي ، استقبال ، 1 غرفة إدارة ، 1 غرفة إعادة تأهيل ولياقة بدنية ، 1 غرفة تعقيم ، 1 وقاية غرفة ، غرفة تخزين واحدة ، غرفة خادم ، مناطق انتظار للذكور والإناث ، غرفة مؤن ، حمام منفصل للذكور والإناث ، وغرفة للصلاة في نفس الطابق ومخزن. السعر المطلوب 2 مليون قابل للتفاوض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Al Jadwal Real Estate
التليفون: 0589073957

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العنوان: مركز طبي للبيع في طريق الملك فيصل - الشارقة- king Faisal road -Sharjah
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076306
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي هذه البناية تتكون من : طا.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية 5 طوابق | 26 شقة | 10 محلات | 4 مكاتب | الخالدية أبوظبي هذه البناية تتكون من : طا.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي

للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي

للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا تجارية | 11 غرفة | 5 شقق | المرور أبوظبي فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : طابق.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي وحديقة | بن ياس أبوظبي

للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي وحديقة | بن ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي وحديقة | بن ياس أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معي.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي وحديقة | بن ياس أبوظبي

للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي وحديقة | بن ياس أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 4 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي وحديقة | بن ياس أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معي.
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15/12/2020
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صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي

للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : 10 م.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي

للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية 4 طوابق | 10 محلات | 16 شقة | شارع حمدان أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي : 10 م.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي

للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي

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للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : ا.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي

للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي

(للبيع)

للبيع.بناية سكنية | 18 طابق | 72 شقة | 5 محلات | 3 مكاتب | النادي السياحي أبوظبي بناية مكونة من : ا.
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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة وموقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة وموقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

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15/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة وموقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مساحة كبيرة وموقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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15/12/2020
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للبيع.أرض تجارية | مساحة : 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية بموقع مميز مساحة الأرض :.
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15/12/2020
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15/12/2020
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15/12/2020
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