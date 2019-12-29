مركز دكتور هشام عبد الرحمن للطب النفسي للاطفال

د. هشام عبد الرحمن دكتوراه الطب النفسي استشاري الطب النفسي و سلوكيات الاطفال وجلسات تنمية مهارات وتخاطب الكثير يتسآلون عن طرق تعديل السلوك او مساعده اطفالهم في العمليه التعليميه و آخرين يتسآلون عن افضل الطرق لتقويم المراهقين او حتي يتسآلون عن افضل الطرق للتربيه الصحيحه. نظام الكشف و المتابعه في العيادات وضع لمصلحه الطفل او المراهق و بدون اي زيادات ماليه مع اعتبار كل الملاحظات و كل الاقتراحات المقدمه من الاب و الام لكل طفل في الفتره السابقه و لنصل بإذن الله تعالي لافضل و اسرع النتائج