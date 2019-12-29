مركز دكتور هشام عبد الرحمن للطب النفسي للاطفال

(للبيع)
|د. هشام عبد الرحمن دكتوراه الطب النفسي استشاري الطب النفسي و سلوكيات الاطفال وجلسات تنمية مهارات وتخاطب الكثير يتسآلون عن طرق تعديل السلوك او مساعده اطفالهم في العمليه التعليميه و آخرين يتسآلون عن افضل الطرق لتقويم المراهقين او حتي يتسآلون عن افضل الطرق للتربيه الصحيحه. نظام الكشف و المتابعه في العيادات وضع لمصلحه الطفل او المراهق و بدون اي زيادات ماليه مع اعتبار كل الملاحظات و كل الاقتراحات المقدمه من الاب و الام لكل طفل في الفتره السابقه و لنصل بإذن الله تعالي لافضل و اسرع النتائج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دكتور هشام
|التليفون:
|01019105678
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|العنوان:
|2 شارع اللوكانده بجوار جروبى امام قصر الاتحادية مصر الجديدة روكسي الدور الاول بعد الارضي- هليوبليس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049970
10 جنيه
15 جنيه
10 جنيه
15 جنيه
10 جنيه
15 جنيه
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