مركز تعليم اللغات بالمنصورة

(فرص)
|دورات اتقان محادثة اللغات واعداد الاسن الروسي والايطالي والفرنسي والالماني والاسباني والتركي والانجليزي ت: 01555146246
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المركز الدولي للغات
|التليفون:
|01555146246
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|العنوان:
|المركز الدولي للغات شارع جيهان امام بوابة الدفاع المدني بجوار حلواني فينيسيا ت 01555146246- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095834
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