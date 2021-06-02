مركز العلاج الطبيعي بالمنصورة وعلاج السمنة

(فرص)
|مركز السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي د عزة سعد ميدان العجمي متفرع من الطميهي والحوار ت: 01111662375 جلسات علاج طبيعي تخسيس كافيتيشن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي د عزة سعد
|التليفون:
|01111662375
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|العنوان:
|مركز السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي د عزة سعد ميدان العجمي متفرع من الطميهي والحوار ت: 01111662375- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095835
4,000 جنيه
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