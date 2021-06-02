مركز العلاج الطبيعي بالمنصورة وعلاج السمنة

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تفاصيل الإعلان
مركز السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي د عزة سعد ميدان العجمي متفرع من الطميهي والحوار ت: 01111662375 جلسات علاج طبيعي تخسيس كافيتيشن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي د عزة سعد
التليفون: 01111662375

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العنوان: مركز السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي د عزة سعد ميدان العجمي متفرع من الطميهي والحوار ت: 01111662375- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095835
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب موظفين خدمة عملاء لشركه خاصه

مطلوب موظفين خدمة عملاء لشركه خاصه

(فرصة عمل)

ـ خدمة عملاء لشركة خاصة براتب مجزي 4000 جنيه شباب وبنات طلاب وخريجين السن من 18 : 55 سنة شرط لباقة ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى01100192080

الترجمة المعتمدة بالدقى01100192080

(فرص)

الترجمة الطبية ترجمة التقارير والوصفات الطبية. ترجمة المستندات الطبية والعلاجية. ترجمة تقارير مع.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: مركز تعليم اللغات بالمنصورة

مركز تعليم اللغات بالمنصورة

(فرص)

دورات اتقان محادثة اللغات واعداد الاسن الروسي والايطالي والفرنسي والالماني والاسباني والتركي والانجل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: شحن ونقل

شحن ونقل

(فرص)

توريد سيارات للشركات +ميكروباص ورديات.
العنوان:

الشرقية - مصر

1,200 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب

مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب

(للبيع)

مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب سعر المتر مبنى 2300ج 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: ليموزين مطار برج العرب

ليموزين مطار برج العرب

(للإيجار)

إحجز خدمة التوصيل من وإلى مطار برج العرب ومطار القاهرة الدولي. الدعاء ليموزين الاسكندرية 012299096.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100 جنيه

1/6/2021
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صورة الاعلان: الدعاء ليموزين تأجير سيارات زفاف

الدعاء ليموزين تأجير سيارات زفاف

(مطلوب للإيجار)

الدعاء ليموزين وسيارات الزفاف /01229909600 035526289 العنوان/ 21ش د. محمد عوض الله متفرع من طريق الج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: اكاديا للتطوير العقاري |MALL BAGODA NEW CAPITAL

اكاديا للتطوير العقاري |MALL BAGODA NEW CAPITAL

(للبيع)

تملك الان أفضل الفرص الاستثمارية في أميز مواقع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم مميزات مول اكاديا با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: بالم هيلز العلمين الجديدة Palm Hills New Alamein

بالم هيلز العلمين الجديدة Palm Hills New Alamein

(للبيع)

بالم هيلز العلمين الجديدة Palm Hills New Alamein مشروع بالم هيلز هو أحدث مشروعات شركة بالم هيلز فى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: بالم هيلز العلمين الجديدة

بالم هيلز العلمين الجديدة

(للبيع)

منتجع بالم هيلز العلمين pallm hills al alamein أعلنت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: Palm Hills New Alamein

Palm Hills New Alamein

(للبيع)

Palm Hills New Alamein coming to the north coast in palm hills Palm Hills announced its new proje.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

• أنظمة الدفع والأسعار يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

منصات للتطوير العقاري | أحدث مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

• أنظمة الدفع والأسعار يبدأ سعر المتر الادوار المتكررة 𝟭𝟮,𝟱𝟬𝟬.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: أبراج اي بيزنس بارك العاصمة

أبراج اي بيزنس بارك العاصمة

(للبيع)

اي بيزنس بارك العاصمة تاورز I Business Park Towers أعلنت شركة أرقي للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: OIA Towers New Capital

OIA Towers New Capital

(للبيع)

OIA Towers New Capital أويا تاورز العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت شركة إيدج هولدينج عن مشروعها الجدي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
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