مركز الحمد لصيانة الالكترونيات

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صورة الاعلان: مركز الحمد لصيانة الالكترونيات - في الإسكندرية مصر

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الحمد للالكترونيات والصيانة صيانة جميع انواع التليفزيونات والشاشات والاجهزة المنزلية LED LCD OLED SMART متخصصون فى صيانة واصلاح الاجهزة الالكترونية والمنزلية شاشات - تليفزيونات - مكانس - ميكروويف خلاطات - اجهزة المطبخ والفنادق – ماكينة القهوة – ثلاجات العرض على يد خبراء الصيانة للماركات العالمية. نوفر كافة مجهودنا لتوفير خدمات على اعلى مستوى فريق الصيانة فى خدمتكم على مداراليوم. قسم خاص للصيانة المنزلية. ATA CAIRA HITACHI TOSHIBA TORNADO TCL National SKY NOKIA PRIMA SHARP ARION PRIFIX
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحمد
التليفون: 01019176047

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العنوان: غبريال شارع منتزة الترعة بجوار كنيسة العدرا- رمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 80 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/2/2021
رقم الإعلان: 2085206
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