مركز الاهرام للغات الدولية والترجمة الفورية بالغردقه

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (البحر الأحمر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
~ دورات في اللغات { الانجليزية _ الالمانيه _ الروسية _ الفرنسية _ الايطالية _ العربية للاجانب } ~ ترجمة معتمدة لدي السفارات والجهات الحكومية _ دورات خاصة للعالمين بالفنادق والشركات السياحية. ~ دورات خاصة بالسفارة الالمانية A1. A2. B1.B2
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د.غلاب محمد غلاب
التليفون: 01229928502 - 01009726966 - 0653452862

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الشيراتون، الهضبة، بجوار مستشفي أصيل- الغردقة
البحر الأحمر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/2/2020
رقم الإعلان: 2053637
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه الترا سوبر لوكس بموقع متميز جدا و كمان بتسهيلات دفع بحدايق الاهرام

شقه الترا سوبر لوكس بموقع متميز جدا و كمان بتسهيلات دفع بحدايق الاهرام

(للبيع)

شقة 165م واجهة منطقة ع - 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن 3 قطع - بلكونة خطوتين من البوابة التالتة ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

780,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب عارضات ازياء

مطلوب عارضات ازياء

(فرصة عمل)

شركة collantmarie France للأزياء تعلن عن إحتياجتها موديلز وعارضات أزياء. من عمر 18 الى 38 عام مرتبات.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 يورو

21/2/2020
صورة الاعلان: اسعار كولدير ومبردات السبيل

اسعار كولدير ومبردات السبيل

(للبيع)

اسعار كولدير ومبردات السبيل ضمان سنة موتور ايطالى 01004761907 01114244472.
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: احجز كولدير ومبردات الخير

احجز كولدير ومبردات الخير

(للبيع)

­­­­شركة الرواد 01004761907 01114244472 01000056228 كولدير مياه الصدقة وقف خير لك ولمن تحب والتوصيل .
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: افضل كولدير مياة الصدقة الجارية

افضل كولدير مياة الصدقة الجارية

(للبيع)

للبيع كولدير مياة للطرق والمساجد والمستشفيات ضمان سنة موتور ايطالى 01004761907 01114244472.
العنوان:

الدقهلية - مصر

2,500 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون

(للبيع)

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون اراضي حي عماير وحي فيلات بم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور

اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور

(للبيع)

اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور والداون تاون وجميع الخدما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي

تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي

(للبيع)

تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي ومميز جدا بقلب الاسكندريه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كا

تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كا

(للبيع)

تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا

قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا

(للبيع)

قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والاستثماريه بمساحات مميزة ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض ب

امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض ب

(للبيع)

امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض بجميع المواصفات الي بتحلم .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: نجيل صناعي

نجيل صناعي

(للبيع)

من النهاردة خلى الأطفال تلعب فى أمان يونيتد تويز عملت عروض جديدة على أرضيات اللاند سكيب و النجيل ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة

استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

استثمر واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان ممكن تروح تصيف في اي وقت طول السنة وشال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة

متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة

(للبيع)

خلاص من دلوقتي مش هتشيل هم الفرش وهتمتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة مفروووش وقدام نهر النيل والمعالم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

عيش حياتك بطريقة مختلفة وامتلك شاليهك بروف باجمل فيو ع حمامات السباحة واكوا بارك قريب من كافيهات وسي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

20/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager