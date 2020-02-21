مركز الاهرام للغات الدولية والترجمة الفورية بالغردقه

(فرص)
|~ دورات في اللغات { الانجليزية _ الالمانيه _ الروسية _ الفرنسية _ الايطالية _ العربية للاجانب } ~ ترجمة معتمدة لدي السفارات والجهات الحكومية _ دورات خاصة للعالمين بالفنادق والشركات السياحية. ~ دورات خاصة بالسفارة الالمانية A1. A2. B1.B2
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د.غلاب محمد غلاب
|التليفون:
|01229928502 - 01009726966 - 0653452862
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|العنوان:
|شارع الشيراتون، الهضبة، بجوار مستشفي أصيل- الغردقة
البحر الأحمر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053637
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