مركز إنجاز العلمي والتربوي للدراسات والبحوث

(فرصة عمل)
|شركة إنجاز للدارسات والبحوث" بمركزيها (العلمي والتربوي) هدفها تقديم الخدمات العلمية والبحثية لأبناء الوطن العربي: لطلاب العلم، والباحثين، والدعاة، والخُطباء، والإعلاميين، وكافة المهتمين بالعلوم الشرعية والعربية، وتَقْدِيم الخدمات التربوية، والنفسية، والتعليمية للآباء والأمهات، وتقديم الدعم للباحثين والدارسين في العلوم التربوية والطبيعية.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز إنجاز العلمي
|التليفون:
|00966563078744
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|العنوان:
|تصميم تطبيق متجر الكتروني وموقع تجاره الكترونيه مع شركة تك سوفت- Ash Shuhada', Monufia
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083063
200 ريال
200 ريال
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2,500 ريال
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