مركز إنجاز العلمي والتربوي للدراسات والبحوث

شركة إنجاز للدارسات والبحوث" بمركزيها (العلمي والتربوي) هدفها تقديم الخدمات العلمية والبحثية لأبناء الوطن العربي: لطلاب العلم، والباحثين، والدعاة، والخُطباء، والإعلاميين، وكافة المهتمين بالعلوم الشرعية والعربية، وتَقْدِيم الخدمات التربوية، والنفسية، والتعليمية للآباء والأمهات، وتقديم الدعم للباحثين والدارسين في العلوم التربوية والطبيعية.