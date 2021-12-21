مرسيدس.ايجار سياره زفافك عندنا- ليموزين مصر

(للإيجار)
|ايجار سيارات مرسيدس ليموزين استريتش زفاف01101055099 تأجيرسيارات مرسيدس استريتش الفخمة مع شركة ليموزين مصر 01101055099 بالتالى لذلك ايجار افخم سيارات المرسيدس استريتش لحفلات الزفاف والأفراح؛بالتالى يهتم العروسين فى يوم زفافهم بجميع تفاصيل حفلة زفافهم بما فيها سيارة الزفاف بالتالى مع شركة ليموزين مصر نقدم افخم سيارات الزفاف فى مصر ؛ لذلك سياره مرسيدس استريتش يمتد طولها حتى 12متر ؛بأرخص الاسعار فى مصر 01101737711بالتالى لذلك تأجير سيارات مرسيدس استريتش لحذب انتباه الحاضرين بزفه مشرفة للعروسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Amira Ahmed
|التليفون:
|01101737711
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|العنوان:
|Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116214
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