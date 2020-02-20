(للبيع)
|مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالالتراسونيك يوجد لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب، ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بواسطة ثني حافة الكوب. الاتصال: 002-01001160396 002-047-3107078 الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
قنا - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|852 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053617
16,000 جنيه
196,000 جنيه
246,000 جنيه
166,000 جنيه
180,000 جنيه
220,000 جنيه
799,000 جنيه
250,000 جنيه
208,000 جنيه
260,000 جنيه
اتصل
55,000 جنيه
5,555 جنيه
1,600,000 جنيه
400,000 جنيه