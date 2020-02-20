مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع

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صورة الاعلان: مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع - في قنا مصر

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مرحلة التشكيل والتصنيع للاكواب الورقية يتم التصنيع من خلال تغذيه الماكينة بالورق، تلتف كل قطعه ورق مروحية حول عمود دوراني ويتم اللحام بالالتراسونيك يوجد لفافة ورقية من الجهة الأخرى تستخدم لتكوين قاعدة الكوب، ثم ننتقل لمرحلة تشكيل حافه للكوب الورقي بواسطة ثني حافة الكوب. الاتصال: 002-01001160396 002-047-3107078 الفيس بوك: www.facebook.com/ElGohary.Co العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
قنا -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 852 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053617
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السعر
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20/2/2020
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20/2/2020
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20/2/2020
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20/2/2020
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20/2/2020
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