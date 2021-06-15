مربية اطفال تبحث عن عمل

السلام وعليكم انا خديجة اسكن بأكادير 22 سنة ابحث عن عمل كمربية للأطفال وذلك لعشقي للصغار .'قد مررت من تجربة العناية بالأطفال منذ صغري وليس لدي مشكلة في المبيت أو لا وإذا أراد احد تعييني كمربية لاطفاله فهذا رقم واتساب0690164078 وشكرا