مربية اطفال تبحث عن عمل

(طلب عمل)
|السلام وعليكم انا خديجة اسكن بأكادير 22 سنة ابحث عن عمل كمربية للأطفال وذلك لعشقي للصغار .'قد مررت من تجربة العناية بالأطفال منذ صغري وليس لدي مشكلة في المبيت أو لا وإذا أراد احد تعييني كمربية لاطفاله فهذا رقم واتساب0690164078 وشكرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|خديجة الزعري
|التليفون:
|0690164078
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|العنوان:
|ايت ملول حي اسايس- اكادير
سوس ـ ماسة درعة - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097044
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