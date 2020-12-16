مرايا وكاميرات تفتيش أسفل السيارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مرايا وكاميرات تفتيش أسفل السيارات - في الرياض السعودية

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مرايا و كاميرا تفتيش السيارة هي أداة لا تقدر بثمن للمنظمات الأمن وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من التهديدات الإرهابية -سواء الأجنبية والمحلية ، فمن المهم أن نرى أهمية وجود أداة متعددة الاستعمالات التي تساعد في الكشف عن التهديدات الأمنية وتستخدم المرايا او الكاميرا لتفتيش تحت السيارة من قبل افراد الأمن والسيكيورتي في هذه المنظمات ، وتستخدم المرايا او اكاميرا لإجراء عمليات التفتيش البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها للتواصل ت / واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/12/2020
رقم الإعلان: 2076572
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