مرايا وكاميرات الكشف أسفل السيارة

مرايا و كاميرا تفتيش السيارة هي أداة لا تقدر بثمن للمنظمات الأمن وإنفاذ القانون. في هذه الأيام من التهديدات الإرهابية -سواء الأجنبية والمحلية ، فمن المهم أن نرى أهمية وجود أداة متعددة الاستعمالات التي تساعد في الكشف عن التهديدات الأمنية وتستخدم المرايا او الكاميرا لتفتيش تحت السيارة من قبل افراد الأمن والسيكيورتي في هذه المنظمات ، وتستخدم المرايا او اكاميرا لإجراء عمليات التفتيش البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها للطلب والمراسلة ت / واتس 0558860700