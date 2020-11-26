مرايا عاكسة لتفتيش اسفل السيارة

(للبيع)
|يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنيه للكشف عن الهيكل السفلي للسياره: وهي عباره عن عن مرايا عاكسه محموله باليد فهي خفيفة الوزن ومزوده بعجل لسهولة الحركه وتحمل الخدمات الشاقه. بها إضاءه وتعمل ببطاريه للاستعمال لليلي فهي مثبته على قاعده متينه، منها مرآه مقعره ومحدبه. أداة حيوية لكثير من المهن فهي تستخدم من قبل افراد الامن(السيكيورتي) لاجراء عمليات البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها لكي تكشف عن وجود مفرقعات او ممنوعات وغير ذلك., فروعنا في
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074074
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