مرايا عاكسة أسفل السيارة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مرايا عاكسة أسفل السيارة - في الوسطى البحرين

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يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنية للكشف عن الهيكل السفلي للسيارة: وهي عباره عن مرايا عاكسه محمولة باليد فهي خفيفة الوزن ومزوده بعجل لسهولة الحركة وتحمل الخدمات الشاقة. بها إضاءة وتعمل بالبطارية للاستعمال لليلي فهي مثبته على قاعده متينه، منها مرآه مقعره ومحدبه. أداة حيوية لكثير من المهن فهي تستخدم من قبل افراد الامن(السيكيورتي) لإجراء عمليات البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها لكي تكشف عن وجود مفرقعات او ممنوعات واتس/+966558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: العليا- المنامة
الوسطى -

البحرين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/1/2021
رقم الإعلان: 2080836
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صورة الاعلان: بوابات الافراد الالكترونيه - في الوسطى البحرين

بوابات الافراد الالكترونيه

(للبيع)

- في الوسطى البحرين

نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البوابات الالكترونية للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم ي.
العنوان:

الوسطى - البحرين

اتصل

10/1/2021
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