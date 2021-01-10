مرايا عاكسة أسفل السيارة

يمكنك الان بسرعة وبدقة عالية تحديد الممنوعات المخفية في السيارات من خلال المرآه الامنية للكشف عن الهيكل السفلي للسيارة: وهي عباره عن مرايا عاكسه محمولة باليد فهي خفيفة الوزن ومزوده بعجل لسهولة الحركة وتحمل الخدمات الشاقة. بها إضاءة وتعمل بالبطارية للاستعمال لليلي فهي مثبته على قاعده متينه، منها مرآه مقعره ومحدبه. أداة حيوية لكثير من المهن فهي تستخدم من قبل افراد الامن(السيكيورتي) لإجراء عمليات البصرية من خارج السيارة والهيكل السفلي لها لكي تكشف عن وجود مفرقعات او ممنوعات واتس/+966558868300