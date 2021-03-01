مراكز تعليم اللغات بالمنصورة

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Canoun Languages & Translation
|التليفون:
|01066090556
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|العنوان:
|المنصورة- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085547
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