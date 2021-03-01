مراكز تعليم اللغات بالمنصورة

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Canoun Languages & Translation
التليفون: 01066090556

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العنوان: المنصورة- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085547
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Canoun Languages & Translation

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعمل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

1/3/2021
صورة الاعلان: ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " - في الدقهلية مصر

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills "

(للبيع)

- في الدقهلية مصر

ورش تنمية المهارات الذاتية والمهنية "دبلوم Soft Skills " بكانون فى المنصورة * العناية بالعمل.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

1/3/2021
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