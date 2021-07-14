مراقب كاميرات

(فرصة عمل)
|بكبري موالت القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ) 8 ساعات راتب 2000ج : 12 ساعة راتب 3000ج ( مؤهل متوسط – شباب فقط توفير اإلقامة لشفت 12 ساعة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية %12- 26 يوم عمل و 4 إجازة الكود:30102189 للتفاصيل :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100028
3,500 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه