مراقب كاميرات

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تفاصيل الإعلان
بكبري موالت القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ) 8 ساعات راتب 2000ج : 12 ساعة راتب 3000ج ( مؤهل متوسط – شباب فقط توفير اإلقامة لشفت 12 ساعة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية %12- 26 يوم عمل و 4 إجازة الكود:30102189 للتفاصيل :01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/7/2021
رقم الإعلان: 2100028
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