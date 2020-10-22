مراقب كاميرات

(فرصة عمل)
|مراقبين كاميرات خبرة بموالت القاهرة الكبرى طبقا للتوزيع الجغرافي لشفت 8 ساعات صباحي او مسائي – براتب 3000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة – مؤهل عالي – حاصل علي موقف جيش نهائي – 4 أيام إجازة في الشهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070212
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه
3,500 جنيه
3,500 ريال
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2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه