مراقب كاميرات

مراقبين كاميرات خبرة بموالت القاهرة الكبرى طبقا للتوزيع الجغرافي لشفت 8 ساعات صباحي او مسائي – براتب 3000ج + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة – مؤهل عالي – حاصل علي موقف جيش نهائي – 4 أيام إجازة في الشهر